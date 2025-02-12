Sezen Aksu’nun Tasarımları Dikkat Çekiyor

SEZEN AKSU’NUN YENİ ALBÜMÜ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu’nun yeni albümü hakkında düşüncelerini şöyle ifade ediyor: “Çok güzel şarkılar var. Bana kalırsa eserleri tek tek yayınlamalı. Toplu olarak çıkardığında bir sürü şarkı da heba olabiliyor.” Müftüoğlu, Sezen Aksu’nun İstanbul’da bulunduğunu, tonmaisterlik ve aranjörlük gibi birçok iş yaptığını belirtiyor. “Yapmadığı şey yok. Değişik buluşları var. Acayip mücevher ve ayakkabı tasarımları da yapıyor. Bunlar onun hobisi.” diyor.

SEZEN AKSU’NUN SAHNEYE DÖNÜŞÜ

Müftüoğlu, “Sezen Aksu sahneye döner mi?” sorusuna cevap verirken, “Zannetmiyorum. Biraz daha zaman geçip özlerse belki.” şeklinde yanıt veriyor.

FERDİ TAYFUN’DAN ŞARKI SÖYLEDİ

Emel Müftüoğlu, Ferdi Tayfur’dan bir şarkı seslendirdiğini de duyuruyor.