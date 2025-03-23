SGK 2025 Bayram İkramiye Ödeme Tarihini Açıkladı

ÖDEME TARİHİ NETLEŞTİ

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, milyonlarca emekli için beklenen bayram ikramiyesi ödeme tarihi kesinleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bayramın 30 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle, ödemeler bayramdan yaklaşık bir hafta önce gerçekleşecek.

İKRAMİYE MİKTARI YÜKSELDİ

TBMM tarafından onaylanan yeni yasa ile emekli bayram ikramiyeleri 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını ifade etmişti. SGK’dan gelen güncel bilgilere göre, 24 Mart’tan itibaren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, tahsis numaralarına göre ödemelerini almaya başlayacak. Ödemelerin, 24-28 Mart tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinden, SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanların yanı sıra, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hak sahipliği oranında ikramiye alacak.

ÖDEME TAKVİMİ VE SIRALAMA

SGK, geçmiş yıllarda olduğu gibi ödemeleri tahsis numaralarının son rakamına göre sırayla gerçekleştirecek. Kesin ödeme takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacak, ancak 24 Mart Pazartesi günü ödemelerin başlaması, emeklilerin bayram için hazırlıklarını daha rahat yapmalarına olanak tanıyacak. İkramiyelerin, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacağı ve e-Devlet üzerinden de sorgulanabileceği belirtildi.