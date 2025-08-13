SGK, Almanya ve Bulgaristan’dan Emeklilere Promosyon Müjdesi Verdi

ALMANYA VE BULGARİSTAN’DAN EMEKLİLERİN BANKA PROMOSYONU ALMA KONUŞMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan’dan emekli aylığı alan ve Türkiye’de ikamet eden kişilerin banka promosyonu alabileceğini duyurdu. SGK, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal’deki hesabından şu açıklamayı yaptı: “Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde.”

PROMOSYON HAKKI VE BAŞVURU AŞAMALARI

SGK’nın verdiği bilgiye göre, bu uygulama sayesinde, SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin kişi artık promosyon alabilecek. Açıklamada, “Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın” ifadesine de yer veriliyor. Bu yeni düzenleme, emekli vatandaşların maddi durumlarını iyileştiriyor.