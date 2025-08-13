Ekonomi

SGK, Almanya ve Bulgaristan Emeklilerine Promosyon Verdi

SGK’DEN YENİ DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu, Almanya ve Bulgaristan’dan emekli aylığı alan ve Türkiye’de yaşayanların banka promosyonu alabileceğini duyurdu. Bu gelişme, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştiriyor. SGK, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal’deki hesabında yaptığı açıklamada, “Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek” ifadelerine yer verdi.

BAŞVURULAR İÇİN HAREKETE GEÇİN

Aylıklarını T.C. Ziraat Bankası şubesinden alan vatandaşlara başvuruları için hatırlatmada bulunuldu. SGK, “Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın” diye vurguladı. Bu yenilik, yurt dışında emekli olanlar için ekonomik destek sağlarken, finansal durumu iyileştiriyor.

ÖNEMLİ

