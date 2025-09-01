SGK Borçları 10 Yılda Siliniyor!

YENİ DÜZENLEME HAKKINDA DETAYLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu bulunan milyonlarca kişiyi etkileyen yeni bir düzenleme devreye girdi. 26 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan tebliğe göre, SGK’nın prim ve diğer alacakları için zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Bu düzenleme, yıllardır süregelen icra işlemleri ve borç sorgulama süreçlerinde de yenilikler getirdi.

BORÇLARIN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

Gerçekleştirilen düzenlemeyle, işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarına dair önemli değişiklikler meydana geldi. Yayımlanan genelgeyle birlikte, borçların zaman aşımı süresi, icra işlemleri ve borç sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler yapıldı. SGK’nın prim ve diğer alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olacak. Bu süre, alacağın türüne bağlı olarak farklı şekillerde başlayacak. SGK alacağı mahkeme kararı doğrultusunda oluşmuşsa, zaman aşımı süresi mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlıyor. SGK denetmenleri tarafından yapılan tespitlerle oluşan borçlar için ise bu süre, rapor tarihinden itibaren 10 yıl olarak uygulanacak. Bunun yanı sıra, SGK alacakları için genel amme alacaklarından daha uzun bir zaman aşımı süresi geçerli olacak.