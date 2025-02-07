SGK’dan Emeklilere Uyarı: Yanıt Zorunlu

EMEKLİ SAYISI 17 MİLYONA YAKLAŞIYOR

EYT düzenlemesi ile birlikte emekli sayısı 17 milyona yaklaşırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu durumu istismar etmeye çalışan emeklilik adaylarını tespit etmek için yeni ekipler görevlendiriyor. Yapay zekanın desteğiyle yapılan incelemelerde, milyonlarca adayın çalışma hayatına yoğun bir şekilde bakılıyor. Tespit edilen denetimlerin geriye dönük şekilde gerçekleştirilmesi, emekli adayları yanında yıllardır emekli maaşı alan kişilerin de aylıklarının iptali ile karşılaşma ihtimalini artırabiliyor. Ocak ayı itibarıyla sahte sigortalılık incelemesi yapan ekiplerin sayısında artış yaşanırken, son haftalarda on binlerce emekliye tebligat gönderilmeye başlandı.

TEBLİGATLA 3 GÜN İÇİNDE YANIT ZORUNLULUĞU

Gönderilen mesajlarda, emeklilerin ‘şüpheli işlem’ nedeniyle denetime tabi tutulduğu belirtirken, bu kişilerin 3 iş günü içinde belirtilen ilçedeki SGK müdürlüğüne ifade vermesi gerektiği vurgulanıyor. İfade verme işlemini yerine getirmeyen emekliler hakkında hem idari hem de adli tedbirler uygulanabiliyor. Evlere gönderilen tebligatta, şüpheli durumla ilgili herhangi bir detaya yer verilmezken, SGK şube müdürlüklerinde çağrılan emeklilere bazen kendileri, bazen de geçmişte çalıştıkları işletmedeki meslektaşları ile ilgili sorular yöneltiliyor. Bu ifadelerin ardından verilen bilgilerin tutarlılığı sorgulanıyor ve usulsüzlük tespiti durumunda emeklinin maaşının iptali için kanaat bildiriliyor.

MAAŞ KESME CEZASI UYGULANACAK

Sahte sigortalılık yöntemini kullandığı belirlenen emeklilere, maaş kesme cezası uygulanıyor. Ayrıca bu kişilerin bugüne kadar aldıkları yaşlılık aylıklarının yasal faizleriyle birlikte geri ödenmesi talep ediliyor.