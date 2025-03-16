SGK’dan Erken Emeklilik Şartları Açıklandı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN MALULEN EMEKLİLİK VERİLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılına ait malulen emeklilik istatistiklerini kamu ile paylaştı. Buna göre, belirli hastalıklara sahip bireyler, prim ve sigortalılık süresi koşullarını yerine getirdikleri zaman yaş beklemeden erken emekli olabiliyor. EYT düzenlemesi sonrasında normalde kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşında emekli olacağı belirtilirken, malulen emeklilikte bu yaş sınırlaması bulunmuyor. SGK tarafından yayımlanan yeni liste, özellikle ciddi sağlık sorunları yaşayan sigortalılar için önemli bir fırsat sunuyor.

HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİĞE DAHİL?

SGK’nın verilerine göre, 2023 yılında malulen emekli edilenlerin büyük çoğunluğu kanser hastalarından oluşuyor. Onkoloji hastalıklarıyla emekli edilenlerin oranı yüzde 32,89 olarak kaydedilirken, ikinci sırada psikiyatri hastalıkları geliyor. Üçüncü sıralamada ise nörolojik hastalıklar yer almakta. Üriner sistem rahatsızlıkları, göz hastalıkları, kardiyoloji, gastroenteroloji ve solunum yolları hastalıkları diğer sıklıkla görülen malulen emeklilik sebepleri arasında bulunuyor.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın belirttiğine göre, SGK mevzuatına göre malulen emekli olabilmek için bazı koşullar gerekiyor. Bunlar arasında çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmek yer alıyor. Ayrıca, en az 10 yıllık sigortalılık süresi ile 1.800 gün prim ödenmiş olması şartları aranıyor. Ancak, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan bireyler için 10 yıllık sigortalılık süresi koşulu aranmıyor; yalnızca 1.800 gün prim ödeme yeterli oluyor. Bu durum, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden bireyler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Malulen emeklilik başvuruları, sigortalıların bağlı bulunduğu SGK müdürlüklerine yapılmakta. Başvuru süreci dahilinde hastalığın tespitine yönelik sağlık kurulu raporu talep ediliyor. SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan bu raporlarla inceleme sonrasında uygun görülen bireylere malulen emeklilik hakkı tanınıyor. Başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, SGK müdürlüklerine başvurabilir veya e-Devlet platformu üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.