SGK’dan Yanlış Emekli Olanlara Büyük Darbe

SOCIAL SECURITY INSTITUTION’UN YENİ İNCELEME SÜRECİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son zamanlarda sahte sigortalılık yoluyla emeklilik kazanan bireyler üzerinde kapsamlı bir inceleme başlattı. Özellikle sahte iş yerleri üzerinden prim ödeyerek emeklilik hakkı elde eden kişiler, SGK’nın dikkate aldığı gruplar arasında. Bu bireyler, emekliliklerinin iptal edilmesinin yanı sıra, usulsüz şekilde ödenmiş emekli maaşlarını da faiziyle geri ödemek zorunda kalabiliyor.

DURUM GURBETÇİLER İÇİN ÖZEL BİR RİSK TAŞIYOR

SGK’nın yürüttüğü detaylı inceleme, sadece yurt dışında yaşayan gurbetçileri kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’deki sigorta işlemlerinde usulsüzlük yapan tüm bireyleri hedef alıyor. Özellikle yurt dışında çalışan ve aynı dönem içinde Türkiye’de sigortalıymış gibi gösterilen gurbetçiler, bu inceleme ile dikkat çekiyor. SGK, bu grubun emekliliklerini iptal ederken, ödenen emekli maaşlarını da geri talep ediyor.

SORUNLAR ÇOKTAN BAŞLADI

SGK’nın gerçekleştirdiği incelemelerde, yurt dışında yaşayan ve sigorta girişlerini yanlış beyan eden gurbetçiler, emeklilik başvurularında ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Örneğin, 18 yaşında sigortalı olmuş kadınların emeklilik sürelerini tamamlamak için Türkiye’de sigortalı çalışmalarının beklenmesi gerekiyordu. Ancak, sahte sigortalı olarak gösterilen iş yerleri nedeniyle bu bireylerin emeklilik hakları iptal edilip, aldıkları maaşlar faiziyle geri talep edilmeye başlandı. SGK’nın yürüttüğü araştırmalarda, sigorta işlemlerinin çoğunun gerçek dışı olduğu ortaya çıkmış durumda. Boş araziler veya kapalı işletmelerin adresleri üzerinden yapılan sigorta işlemleri dikkat çekiyor. SGK, bu uygulamaları “sahte hizmet kazandırılması” olarak nitelendirerek, bu şekilde yapılan tüm emeklilik işlemlerini iptal ediyor.

ÜÇ YILDIR SÜREN İNCELEME SONUÇLANDI

SGK, sahte sigortalılık işlemleri ile ilgili 2021 yılından bu yana ciddi bir inceleme süreci yürütüyor. Son üç yıl içinde bu sahte sigorta işlemleri kesintisiz olarak gözlemleniyor. Yapılan tespitlere göre, sahte sigortalılık yoluyla emekli olanların sayısı artarken, bu kişilere ödenen emekli maaşlarının geri alınması da hız kazanmış durumda.

EMEKLİLİK İPTAL EDİLİNCE ATILACAK ADIMLAR

Sahte iş yerlerinde sigortalı gösterilen bireylerin emeklilikleri iptal edildiğinde, öncelikle SGK’ya itiraz dilekçesi sunulması gerekiyor. İtiraz sürecinin ardından, maaşın kesilmesi ve alınan maaşların geri talep edilmesi durumunda, sigortalı kişilerin SGK Müdürlüğü ile doğrudan görüşme yaparak çözüm aramaları öneriliyor. Eğer SGK Müdürlüğü’nden tatmin edici bir çözüm sağlanmazsa, SGK ve iş hukuku konusunda uzman bir avukat ile itirazda bulunulması gerektiği belirtiliyor. Ancak, bu gibi durumlarda sigortalının kusuru tespit edildiği takdirde, maaş kesilebilir ve alınan emekli maaşı geri ödenebilir. Bu nedenle, sahte sigortalılık işlemlerine başvuran kişilerin dikkatli olmaları ve yasal olmayan işlemlerden kaçınmaları büyük önem taşıyor.