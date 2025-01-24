SGK Dul Maaşı Detaylarını Açıkladı

DUL MAAŞI HAKLARIYLA İLGİLİ PAYLAŞIM

SGK’nın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, “Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, dul maaşlarının cinsiyet ayrımı olmaksızın verildiğini vurguluyor.

BAĞIMLILIK ŞARTLARI VE PRİM GÜN SAYILARI

Açıklamada, 4/a (SSK) statüsünde olanlar için, vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) olması durumunda, dul kadın veya erkeğin evlenmemek kaydıyla çalışmaya devam etse ya da emekli olsa bile dul maaşı alma hakkı olduğu aktarıldı. 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde bulunan kişiler içinse, vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 1800 prim günü bulunması gerektiği ifade edildi. Aynı şartlarla dul kadın veya erkek, evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabiliyor.

Aylık Bağlanma Oranları

Aylık bağlanma oranları hakkında bilgi verilerek, çalışan, kendi aylığını alan ve aylık bağlanmış çocuğu olan dul eşin maaş oranının yüzde 50, çalışmayan, kendi aylığını almayan veya aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşin maaş oranının yüzde 75 olduğu belirtildi. Bu oranlar, dul maaşlarının belirlenmesinde önemli bir kriter oluşturuyor.