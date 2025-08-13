SGK Duyurdu: Emeklilere Promosyon Müjdesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDAN ÖNEMLİ DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye’de yaşayan ve Almanya ile Bulgaristan’dan emekli aylığı alan kişilerin banka promosyonu alabileceğini açıkladı. SGK, bu bilgiyi Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal’deki hesabı aracılığıyla duyurdu.

SGK’nın duyurusunda şunlar ifade edildi: “Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek.” Ayrıca, başvurular için aylığını almakta oldukları T.C. Ziraat Bankası şubesine gitmeleri gerektiği belirtildi.