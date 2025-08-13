Ekonomi

SGK Duyurdu: Emeklilere Promosyon Müjdesi

sgk-duyurdu-emeklilere-promosyon-mujdesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDAN ÖNEMLİ DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye’de yaşayan ve Almanya ile Bulgaristan’dan emekli aylığı alan kişilerin banka promosyonu alabileceğini açıkladı. SGK, bu bilgiyi Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal’deki hesabı aracılığıyla duyurdu.

SGK’nın duyurusunda şunlar ifade edildi: “Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek.” Ayrıca, başvurular için aylığını almakta oldukları T.C. Ziraat Bankası şubesine gitmeleri gerektiği belirtildi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Sgk, Almanya Ve Bulgaristan Promosyon Müjdesi

Almanya ve Bulgaristan'dan aylık geliri olan Türkiye'deki sakinler, promosyon fırsatlarından yararlanabilecek.
Gündem

Thy Teknik’ten Üzücü Kaza Açıklaması

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki THY Teknik A.Ş. atölyesinde meydana gelen iş kazasında teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.