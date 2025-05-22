sgk-emeklilerine-yeni-kredi-duyuruldu

EMEKLİLER İÇİN MADDİ RAHATLAMA HEDEFİ

Bayram öncesinde gerçekleştirilecek bu ödeme ile emeklilerin finansal anlamda biraz olsun rahatlaması amaçlanıyor. Ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara geçmesi bekleniyor.

EMEKLİLERE 100 BİN TL’YE KADAR KREDİ SEÇENEĞİ

Bunun yanı sıra, Garanti BBVA da emeklilere yönelik yeni bir kredi kampanyasını başlattı. Banka, maaşını Garanti BBVA üzerinden alan SGK emeklilerine 100 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi sunduğunu açıkladı. Bu kredi paketinde, geri ödeme seçeneklerinin esnek olduğu ifade ediliyor.