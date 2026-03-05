SGK İlk Kez 35,7 Milyar Lira Fazla Verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye’de vatandaşlar için önemli bir güvence kaynağı olmaya devam ediyor. Kurum, 2026 yılı için öngörülen 3 trilyon 752,5 milyar liralık prim gelirine, elde edilen verilere göre 4 trilyon 36,2 milyar lira ile ulaşarak önemli bir artış elde etti. Bu durum, SGK’nın mali performansındaki gelişmeleri olumlu yönde etkilemiş durumda. Prim gelirlerindeki artışla birlikte, devletin katkısı da 864,9 milyar lira yerine 888,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylece, 2025 yılı için 5 trilyon 182,7 milyar lira olarak öngörülen toplam gelir 5 trilyon 599,1 milyar lira olarak belirlenmiş oldu.

SGK, 35,7 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2025 yılına dair ön görülen 322,8 milyar lira açığa karşılık, 35,7 milyar liralık bir artı rapor edildi. Emekli aylıkları için 3 trilyon 739,1 milyar lira harcama beklenirken, gerçekte harcama 3 trilyon 775,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Sağlık harcamaları için ise 2025 yılında 1 trilyon 343,7 milyar lira gider tahmini bulunurken, yıl sonu gerçekleşmesi 1 trilyon 353,1 milyar lira oldu.

SGK’NIN GELİŞİMİ VE YAPISI

2006 yılına kadar Türkiye’de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur farklı faaliyetler yürütürken, Emekli Sandığı, geçmişten bu yana bütçeden kaynak almaya devam etti. Bağ-Kur’a bütçeden ilk aktarım 1991 yılında, SSK’ya ise 1994 yılında gerçekleştirildi. 2008 yılından itibaren devlet katkısı uygulamasıyla her 100 liraya 25 lira ek katkıda bulunulmaya başlandı. Ancak, bu katkıya rağmen SGK’nın gelir gider dengesi 2025 yılına kadar sürekli açık vermeye devam etti.

İLK KEZ GELİR FAZLASI KAYDEDİLDİ

1994 yılından bu yana, 2025 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ilk defa gelir fazlası elde etti. Bu noktada 2023’te yüzde 98,24, 2024’te yüzde 99,74 olan gelir-gider karşılama oranı, 2025 yılında yüzde 100,64 ile giderleri aşmayı başardı. Toplam gelirlerin, giderleri karşılama oranı zamanla artış gösterdi.

25 YILIN EN YÜKSEK DÜZEYİ

SGK’nın normal prim gelirleri, emekli aylıkları ve sağlık harcamalarını karşılama oranı, 2000 yılında yüzde 70 iken, 2009 yılında yüzde 56’ya düştü. Ancak sonraki yıllarda artan bu oran, 2025’te yüzde 78,9 ile son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.