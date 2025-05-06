SGK’yla Erken Emeklilikte Önemli Değişiklik!

SGK’DAN TARİHİ DEĞİŞİKLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) yani yıpranma payı uygulamasında önemli bir değişiklik yapıyor. Erken emeklilik hakkı sunan bu sistemde, suistimalleri önlemek amacıyla Nisan 2025’ten itibaren meslek kodlarına yönelik sınırlamalar devreye girecek. Bu değişiklikle birlikte müdürlerden balık toptancılarına, bar çalışanlarından muhasebecilere kadar birçok meslek grubu yıpranma payı kapsamından çıkartıldı. İşverenler, artık bu hakkı belgeyle ispatlamak zorunda kalacak. İşte SGK’nın yeni düzenlemesi ve etkilenen meslekler…

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NEDİR?

Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara tanınan bir avantaj. Bu sistem, çalışanların prim gün sayısına ek süre eklemek ve emeklilik yaşını düşürerek erken emekliliği sağlamak amacıyla uygulanan bir yöntem. Ancak SGK, bazı işverenlerin, risk içermeyen meslekleri yıpranma payı kapsamına dahil ettiğini belirledi. Bu suistimaller, Nisan 2025 itibarıyla hayata geçirilecek yeni düzenleme ile sona erecek.

YENİ DÜZENLEME: BELGEYLE İSPAT ZORUNLULUĞU

SGK’nın yayımladığı genelgeye göre, Nisan 2025’ten itibaren fiili hizmet süresi zammı bildirimi için işverenlerin çalışanın maruz kaldığı işin riskini belgeyle kanıtlaması gerekecek. SGK sistemi, 5510 sayılı Kanun’un 4/a kapsamındaki çalışanlar için meslek kodu sınırlaması getirecek. Kısıtlanan meslek kodlarıyla yapılan bildirimler engellenecek ve işverenlere hata mesajı gönderilecek. İşverenler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak çalışanın FHSZ’ye tabi olduğunu belgelendirmek durumunda kalacak. Hangi meslekler etkilenecek?

KAPSAM DIŞI BIRAKILAN MESLEKLER

SGK, 98 sayfalık meslek kodu listesiyle yıpranma payı kapsamından çıkarılan meslekleri açıkladı. SGK’nın yayınladığı listede yer alan ve ‘yıpranma payı’ kapsamında erken emeklilik hakkını kısıtlanan meslek gruplarından bazıları şunlar: Belediye başkanları, bar çalışanları, balık toptancıları, uluslararası ticaret uzmanları, muhasebeciler, mali işler sorumluları ve spor kulübü yöneticileri.

Bu düzenleme, yıpranma payı uygulamasını daha şeffaf hale getirmeyi ve kötüye kullanımları önlemeyi hedefliyor. Böylece sadece gerçek anlamda risk altındaki meslek gruplarının bu haktan yararlanması sağlanacak.