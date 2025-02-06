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Shai Gilgeous-Alexander Şov Yaptı, Thunder Kazandı

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NBA’DE 11 MAÇ OYNANDI

NBA’de gerçekleştirilen 11 maça batı konferansında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oklahoma City Thunder, Suns’ı ağırlayarak 31 sayılık bir fark ile galip geldi. Bu zafer, Thunder’ın arka arkaya elde ettiği üçüncü galibiyet oldu.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER’IN PERFORMANSI

Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander, maçın sonucunu belirleyen isimlerden biri oldu. 50 sayı atarak ekip arkadaşlarına büyük katkı sağladı. Diğer yandan, Phoenix Suns’ta Bradley Beal ise 25 sayı ile mücadele etti. Bu karşılaşma, Thunder için oldukça önemli bir başarı olarak kaydedildi.

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