Merter Polisevi’nde Yangın Çıktı: İtfaiye Müdahale Etti

İSTANBUL’DA YANGIN PANIĞI

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi’ndeki Merter Polisevi olarak da bilinen 7 katlı Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nin en üst katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının alınmasının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek yangınla ilgili incelemelerde bulundu.