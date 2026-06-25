Sibel Can İzmir Konserinde Gözyaşlarına Boğuldu

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Sibel Can, şık bir kıyafetle poz veriyor
Sibel Can'ın İzmir konserinde yaşanan duygusal anlar, hayranları üzerinde derin bir etki bıraktı.
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Sibel Can, İzmir’de verdiği konserde duygusal anlar yaşadı ve sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı, bu anlar hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Sanatçının samimi tavırları dinleyicileri de duygulandırdı. Konserde oluşan duygusal atmosfer dikkat çekti.

ALİŞAN CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatının ardından yeğenleri Eyşan ve Ceylan’a sahip çıktı. Telefonla yayına katılan yeğenlerinin sesini duyan ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu. Bu duygu yüklü anlar ekran başındakileri de etkiledi.

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