Sibel Can, Saplantılı Hayranla Korku Yaşadı

SİBEL CAN’IN SAPLANTILI HAYRANIYLA YAŞADIĞI KORKULU ANLAR

Türk müziğinin tanınmış sanatçılarından biri olan Sibel Can, katıldığı bir televizyon programında geçmişte başına gelen saplantılı bir hayran korkusunu paylaştı. Can, kendisini eş olarak gören ve çocuklarını kendi evladı gibi düşünen hayranının tavırlarının, bir noktadan sonra büyük bir güvenlik tehlikesine dönüştüğünü ifade etti.

HAYRANINDAN GELE HEDİYELER KORKUTTU

Can, programda kendisine yöneltilen “1990’lar ve 2000’lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?” sorusuna yanıt verirken, bu durumu bir aşk ilanı olarak nitelendirmediğini belirtti. “Fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı” dedi. Büyük bir koliyle yaşadığı olayın daha da korkutucu bir boyuta ulaştığını şöyle anlattı: “Bir gün büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı, içinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa’ya da bir elbise çıktı. Yanında ‘Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa lokumu çok seviyor diye ona da aldım’ yazılı bir mektup vardı.”

KOLİDEN BİR DE BICAK ÇIKTI

Sibel Can, yaşadığı dehşet veren anların devamında, kısa bir süre sonra gelen bir başka kolinin içeriğinin kendisini çok korkuttuğunu aktardı. “Bir gün gelen koliden bir de bıçak çıktı. O an gerçekten çok korktum. Dedim ki, bu artık normal değil. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis ekipleri hızla harekete geçmiş ve bu saplantılı hayrana ulaşmış. Allah iyilik versin,” şeklinde konuştu.