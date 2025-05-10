Sibel Kekilli, Almanya’da Ödül Aldı!

ÖDÜL TÖRENİ ALMANYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti tarafından Verdienstorden (Liyakat Nişanı) ile onurlandırıldı. Tören Stuttgart’taki Eyalet Başbakanlığı’nda gerçekleştirildi ve ödülü Kekilli’ye Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann takdim etti. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kekilli’nin yalnızca sanatsal başarılarıyla değil, kadın hakları konusundaki kararlı mücadelesi ile bu prestijli ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor” denildi.

KADIN HAKLARI MÜCADELESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Törende söz alan Başbakan Winfried Kretschmann, Kekilli’nin sanatın gücünü toplumsal değişim için kullanarak bir rol model haline geldiğini vurguladı. “Oyunculuğuyla dünyaya açıldı, ancak asıl zaferi kadın hakları mücadelesindeki kararlılığı oldu. Bugün bu nişan, sadece başarılarını değil, Baden-Württemberg’in çeşitlilikle güçlenen yüzünü de onurlandırıyor” şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE DE ONURLANDIRILDI

Kekilli, daha önce Roman kız çocukları için Bulgaristan’da sürdürdüğü çalışmaları ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası arenada dikkat çekti. 2017 yılında ise kendisine Almanya Federal Liyakat Nişanı verilmişti.