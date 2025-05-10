Dünya

Sibel Kekilli, Almanya’dan Liyakat Aldı!

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ÖDÜL TÖRENİ AŞAMALARI

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti tarafından Verdienstorden (Liyakat Nişanı) ile ödüllendiriliyor. Stuttgart’ta Eyalet Başbakanlığı’nda gerçekleşen törende, Sibel Kekilli’ye ödülü Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann tarafından takdim ediliyor. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı, Kekilli’nin yalnızca sanatsal başarıları değil, aynı zamanda kadın hakları konusundaki kararlı duruşu ile bu prestijli ödüle layık görüldüğünü belirtiyor. Açıklamada, “Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor” vurgusu yapılıyor.

KADIN HAKLARI MÜCADELESİ

Törende söz alan Başbakan Winfried Kretschmann, Kekilli’nin sanatın gücünü toplumsal değişim için kullanan bir rol model olduğunu ifade ediyor. “Oyunculuğuyla dünyaya açıldı, ancak asıl zaferi kadın hakları mücadelesindeki kararlılığı oldu. Bugün bu nişan, sadece başarılarını değil, Baden-Württemberg’in çeşitlilikle güçlenen yüzünü de onurlandırıyor.” diyor.

Kekilli, daha önce Roman kız çocukları için Bulgaristan’da gerçekleştirdiği projeler ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası alanda dikkat çekiyor. 2017 yılında ise, Almanya Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.

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