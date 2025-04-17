Sibel Taşçıoğlu Diziye Veda Etti!

Sibel Taşçıoğlu, “Pembe” Karakterine Veda Ediyor

Üç sezondur “Pembe” karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşım ile diziye veda ettiğini duyurdu. Taşçıoğlu’nun açıklamaları, dizinin hayranlarını derinden etkiledi: “3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum…”

Ayrılık Beklenmedik Bir Şekilde Ortaya Çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında yer alan iddialara göre, Taşçıoğlu’nun ayrılığı önceden planlanmamıştı. Oyuncunun bu durumu son anda öğrenmesi ve başka bir projeye geçeceği ya da sette bir kavga yaşadığı yönündeki söylentilerin asılsız olduğu kaydedildi.

Instagram’da Takipten Çıkarma Krizi

Bu gelişmelerin ardından Sibel Taşçıoğlu, dizinin senaristi Zeynep Gür’ü Instagram hesabından takipten çıkardı. Bu hamle, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir “kriz” olarak yorumlandı. Haberi basından öğrenen Gür, bu durum karşısında sessiz kalmadı.

Zeynep Gür’den Çocukça Yorum

Zeynep Gür, konuya dair yaptığı açıklamada, “Ben kendisini hâlâ takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini biraz çocukça buluyorum. Bu bir hikaye meselesiydi. Dizi mantığında hikaye esastır.” ifadelerini kullandı. Gür, profesyonel bir duruş sergileyerek, Taşçıoğlu’nun performansını da takdir etti.

Ekipte Olası Anlaşmazlıklar mı Var?

Taşçıoğlu’nun diziden ayrılığı ve takipten çıkarma eylemi, senaryo ekibiyle mümküm anlaşmazlıkların tartışılmasına yol açtı. Sektördeki kulislerde, bu durumun dizi ekibinin içinde fikir ayrılıklarına işaret ettiği konuşuluyor.