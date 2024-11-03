“Siber Casusluk Çetesi ile İtalya Çalkalanıyor”

MILANO CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

Ülkede, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir siber casusluk soruşturması, bazı ünlü firmalar ve simalar hakkında özel bilgilerin devlet veri tabanından ele geçirilerek kötü amaçlarla kullanıldığı ve gizli servislere para karşılığında satıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Bu olayın yankıları sürmeye devam ediyor.

YENİ İDDİALAR VE GÖRÜŞMELER

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, “süper polis” olarak bilinen eski polis Carmine Gallo hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Gallo, soruşturmanın baş şüphelilerinden biri olarak halihazırda ev hapsinde tutuyor ve İsrail teknolojisine sahip bir kriptolu telefon kullandığı iddia ediliyor. Ayrıca, Başbakanlıktan bazı yetkililerin Gallo ile Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali’nin birlikte işlettikleri “Equalize” adlı şirketi ziyaret ettiklerine dair delillerin soruşturma dosyasında bulunduğu, bu durumun bağlantılı kişilerin nüfuzunu ve ağı oluşturduğunu gösterdiği ifade ediliyor.

MOSSAD’IN BAĞLANTILARI

Daha önceki haberlerde, Gallo ve Pazzali’nin yasa dışı bilgi elde ederek, “Equalize” üzerinden özel şirketlere milyonlarca avro karşılığında satışı gerçekleştirdiği belirtilmişti. İddialar arasında, İsrail gizli servisi Mossad ajanlarının “Equalize” ile bazı anlaşmalar yapıp bilgi alışverişinde bulunmuş olabileceği de var. Corriere Della Sera gazetesi, Mossad ajanı oldukları düşünülen iki İsraillinin “Equalize” firmasını ziyaret ettiğini duyurmuştu. Ayrıca, Vatikan’ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın bir iş adamı hakkında bilgi almak üzere “Equalize” ile irtibata geçtiği iddiaları gündeme geldi. Soruşturma kapsamında sorgulanan eski polis memuru Marco Malerba, eski amiri Gallo’ya, “bir dönem amiri olduğu için ‘hayır’ diyemediğini” ve bu nedenle devlet veri tabanına erişim sağladığını kabul etti.

MELONİ’NİN TEPKİSİ

Başbakan Giorgia Meloni, RAI kanalında katıldığı bir programda, siber casusluk skandalının “kabul edilemez” olduğunu belirtti ve “İtalya’da bir bilgi piyasası var. Bu tiksintiye son vermemiz lazım. Bu davalardan önce de siber güvenliğe dair bir kararname çıkarmıştık. Şimdi teknik bir kurul yeni bir kararname üzerinde çalışıyor.” ifadesini kullandı. Savunma Bakanı Guido Crosetto, siber casusluk skandalıyla ilgili hemen meclis araştırması başlatılması çağrısında bulunarak, devlet sırlarının risk altında olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

BİLGİLER YETERSİZ KALABİLİR

Crosetto, skandala dair açıklanan bilgilerin yalnızca “buz dağının görünen kısmı” olduğunu vurguladı. Ayrıca, Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, gizli verilerin ortaya çıkardığı büyük ve kaygı verici bir pazar hakkında daha önce bazı değerlendirmelerde bulundu.