Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 1250 Site Kapatıldı

MİT’İN KOORDİNASYONUNDA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda, siber dolandırıcılık örgütü elebaşı olan Ö.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin arasında elebaşı Ö.Ş. de yer aldı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİŞİSEL BİLGİLERİN SUISTİMALI

Siber dolandırıcılık yapılanması, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarıldı. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen teknik incelemeler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koydu.

Özel olarak geliştirilen yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği tespit edildi. Bu sahte ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenlendi, böylece güven duygusu oluşturulmaya çalışıldı. İncelemeler sırasında, ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresleri, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketlerinin kaydedildiği öğrenildi.

Soruşturmaya, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM’un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edildi, MASAK tarafından yürütülen incelemelerde ise örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı. Elde edilen bulgular sonucunda dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlenen yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı.

ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ

Yapılan incelemelerde, bu yapılanmanın yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmakla kalmadığı, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik girişimler içerdiği ve dolayısıyla ulusal güvenlik açısından da önemli bir tehdit oluşturduğu görüldü.