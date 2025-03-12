Siber Güvenlik Kanunu TBMM’de Onaylandı

TBMM’DE SİBER GÜVENLİK KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM’de düzenlenen Siber Güvenlik Kanun teklifi görüşmelerinin ardından teklif kabul edilerek yasalaştı.

SİBER GÜVENLİK KURULUNUN KURULMA ESASLARI

Teklif, Siber Güvenlik Kurulunun kurulmasına ilişkin esasları düzenliyor ve kanunun kapsamına dair genel çerçeve belirliyor. Bu düzenleme, siber alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşları kapsıyor. Ancak, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu çerçevesinde yürütülen istihbari faaliyetler, ayrıca Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamındaki işler bu kanunun dışındadır.

MİLLİ GÜVENLİK VE SİBER GÜVENLİK İLİŞKİSİ

Siber güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunması ile güvenli bir siber uzay oluşturulması temel hedef olarak belirleniyor. Siber güvenlik ile ilgili çalışmalar, kurumsallık, süreklilik ve sürdürülebilirlik temeline oturtulacak. Siber güvenlik tedbirlerinin, hizmet ve ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca uygulanması esas olacak. Siber güvenliği sağlama yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi önem taşıyor. Siber güvenlik politikalarının yürütülmesinde ve siber saldırıların önlenmesi veya etkilerinin azaltılmasında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler sorumluluk taşıyacak. Ayrıca, siber güvenlik süreçlerinin yönetiminde hesap verebilirlik esas alınacak.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

Siber Güvenlik Başkanlığının görevleri de netleşiyor. Başkanlık, ilgili mevzuatlar çerçevesinde kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılması, siber saldırılara karşı korunma, gerçekleştirilen siber saldırıların tespiti, muhtemel saldırıların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla faaliyet yürütecek.