Siber Güvenlik Yasası TBMM’de Onaylandı

SİBER GÜVENLİK KANUNU KABUL EDİLDİ

Türkiye’de uzun bir süre gündemde kalan Siber Güvenlik Kanunu, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kabul edildi. 102 oya karşı 246 oyla yasalaşan bu kanun, siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. Yasa, veri güvenliği, cezai yaptırımlar ve yerli teknoloji kullanımı gibi konularda önemli düzenlemeler içeriyor. İşte yeni yasayla ilgili bilmeniz gerekenler ve etkileri…

SİBER GÜVENLİKTE YENİ KURALLAR VE CEZALAR

Siber Güvenlik Kanunu, Türkiye’nin siber uzayda milli gücünü koruma altına almayı amaçlıyor. Bu kanuna göre, siber saldırı düzenleyen veya bu saldırılarla elde edilen verileri siber uzayda bulunduran kişilere 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca, yetkili mercilerin talep ettiği bilgi, belge, yazılım, veri veya donanımı vermeyenler, ya da bunların alınmasına engel olanlar için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezası uygulanacak. Sır saklama yükümlülüğünü ihlal edenler veya görevini kötüye kullananlar için ise 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYE ÖNCELİK

Kanunda dikkat çeken bir diğer unsur, siber güvenlikte yerli ve milli ürünlerin kullanıma öncelik verilmesi. Bu yaklaşım, Türkiye’nin siber güvenlik altyapısını güçlendirmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca, kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunması ile güvenli bir siber uzay oluşturma hedefleri de yasanın önemli noktaları arasında yer alıyor.

KİŞİSEL VERİLER VE TİCARİ SIRLARIN KADERİ

Kişisel veriler ve ticari sırlar konusu da önemli düzenlemelerle ele alınıyor. Kanuna göre, bu tür veriler erişim gerekçesinin ortadan kalkması halinde resen silinip, yok edilecek ya da anonim hale getirilecek. Bu maddenin, özel hayatın gizliliği ve veri güvenliğiyle ilgili endişelere cevap olması bekleniyor.

SİBER GÜVENLİK KURULU KİMLERDEN OLUŞACAK?

Siber Güvenlik Kurulu, yasanın uygulanmasında önemli rol oynayacak. Kurul, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak. Bu yapı, siber güvenlik politikalarının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

TARTIŞMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

Kanun, meclise sunulmasından bu yana veri güvenliği, ifade özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği gibi konularda eleştirilere maruz kaldı. Gelen tepkiler doğrultusunda bazı maddelerde değişiklikler yapıldı. Örneğin, kurul başkanına arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisi veren madde metinden çıkarıldı. Ayrıca “veri sızıntısı” ifadesi, daha spesifik bir şekilde “siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı” olarak değiştirildi.

SİBER GÜVENLİKTE YENİ BİR SAYFA

Siber Güvenlik Kanunu, siber güvenlik çalışmalarının kurumsallık, süreklilik ve sürdürülebilirlik temellerine dayanmasını hedefliyor. Tedbirlerin, hizmet ve ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca uygulanması esas alınacak. Yeni yasa, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri siber güvenlik politikalarının uygulanmasında sorumlu tutuyor. Türkiye, bu yasayla siber uzayda milli güvenliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Ancak yasanın uygulanma süreci ve getireceği etkiler, önümüzdeki dönemlerde kamuoyu tarafından dikkatle takip edilecek.