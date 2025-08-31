Siber Suç Operasyonu: 189 Milyon TL El Konuldu

Suç ve suçluyla mücadele aralıksız sürüyor. Emniyet ekipleri, siber suçlara karşı yaptığı çalışmalara devam ederek, büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

189 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 gün süren operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplamda 198 şüphelinin yakalandığını ve 189 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu belirtti.

ŞÜPHELİLERDEN 49’U TUTUKLANDI

Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği, taciz, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik olarak yakalanan 49 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Paylaşımında, “Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk. 19 il merkezli ‘çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 49 şüpheli şahıs tutuklandı. 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜSÜ BARINDIRDIKLARI BELİRLENDİ

Operasyon kapsamında, suçtan elde edilen 189 milyon 87 bin TL değerindeki para ve mal varlığına el koyulduğu açıklandı. Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptığı, yasadışı para nakline aracılık ettiği ve suçtan elde edilen geliri akladığı tespit edildi. Ayrıca, “araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov” temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları ve mobil bankacılık hesaplarına erişim sağladıkları belirlendi.

19 İL MERKEZLİ OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon’un yanı sıra Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli ve Ordu’da yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

SANAL VATAN’DA DA SUÇLA MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ

Valilere, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerine, polislerine ve MASAK çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.