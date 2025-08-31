Siber Suç Operasyonu: 189 MİLYON TL’ye El Kondu

SUÇLA MÜCADELE OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Siber suçlarla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Emniyet güçleri, bu kapsamda yeni bir operasyon başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 gün süren operasyonun sonuçlarını paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 198 şüphelinin yakalandığını ve 189 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

ŞÜPHELİLERDEN BİR KISMI TUTUKLANDI

Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 49 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. 198 şüpheliden 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirten Bakan, “Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk. 19 il merkezli düzenlediğimiz operasyonlarda 49 şüpheli şahıs tutuklandı. Diğerlerini işlemleri devam ediyor” dedi.

YASA DIŞI FAALİYETLER BELİRLENDİ

Yapılan operasyonlar sonucunda, şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, suçtan elde ettikleri geliri akladıkları tespit edildi. Ayrıca, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunarak vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağladıkları belirlendi.

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş gibi 19 il merkezli gerçekleştiren operasyonlarda, Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli, Ordu gibi birçok şehirde de operasyonlar düzenlendi. Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

SİBER VATANDA DA MÜCADELE SÜRECEK

Valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerine, polis teşkilatlarına ve MASAK çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, “Kara vatan’da olduğu gibi Siber vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.