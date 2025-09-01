Siber Suç Operasyonu: 189 Milyon TL’ye El Konuldu

Suçla ve suçluyla mücadele durmaksızın devam ediyor. Emniyet güçleri, siber suçlara karşı gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlarla dikkat çekiyor.

189 MİLYON TL MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı. Bu süreçte 198 şüpheli yakalandı ve toplamda 189 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çevrim içi çocuk müstehcenliği, taciz, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili yakalanan 49 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Ayrıca, “Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk. 19 il merkezli ‘çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 49 şüpheli şahıs tutuklandı. 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” sözlerine yer verdi.

MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜSÜ BARINDIRAN ŞÜPHELİLER VAR

Yapılan operasyonlarda, şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıktan yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptığı, yasa dışı bahis oynattığı, yasa dışı para nakline aracılık ettiği ve suçtan elde ettiği geliri akladığı belirlendi. Ayrıca, dolandırıcılık amacıyla “araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov” gibi temaları kullandıkları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

19 İL MERKEZLİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlar, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olarak yapıldı. Ayrıca, Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale ve Kocaeli’de de yakalamalar gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Savcılıklarca soruşturma açıldı.

SANAL VATAN’DA SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ve operasyonları yürüten İl Emniyet Müdürleriyle polislere ve MASAK çalışanlarına teşekkür etti. “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.