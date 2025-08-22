Sıcak Hava İki Gün Geçerli

HAVA SICAKLIKLARINDA DEVAM EDEN ARTIRMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün yüksek seviyeleri görecek sıcak hava, cumartesi gününden itibaren karayel ile birlikte serinlemeye başlayacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki günlere ilişkin tahminlerini şöyle aktarıyor: “Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.”

REGİYONLARA GÖRE SICAKLIK TAHMİNLERİ

Marmara ve Ege bölgelerinde bu sıcak hava sadece iki gün; yani cuma ve cumartesi günleri etkili olacak, İç Anadolu’da ise pazartesiye kadar 3 gün sürecek. Çalışkan, İstanbul’da en sıcak günün cuma olacağını belirtiyor: “35 dereceye çıkacak sıcaklık, Balıkesir ve Bursa taraflarında 38-39’a yükselecek.” Cumartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde rüzgarın serinlik vermeye başlayacağı da ifade ediliyor. Pazar ve pazartesi günlerinde ise İstanbul’un Karadeniz hattında kısa süreli yağışlar olabiliyor.

SICAKLIK DEĞERLERİ VE RİSKLER

İzmir Bodrum hattında karayelin kuvvetli esmesi, serinlik verecek ancak Balıkesir, Çanakkale ve Manisa bölgelerinde orman yangını riskini artırabilecek. Bazı merkezlerde gün içinde beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak: Balıkesir 39 derece, İstanbul 32 derece, Denizli 39 derece, İzmir 37 derece, Adana 37 derece, Ankara 34 derece, Zonguldak 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece ve Gaziantep 40 derece.