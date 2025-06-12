Sıcak Hava Uyarısı: Termometreler 30°C’yi Geçiyor

HAVA DURUMU GÜNCELLEMESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran Perşembe günü için hava durumu tahminlerini kamuoyuna açıkladı. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kısımları, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri, Antalya’nın iç kısımları, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Eskişehir’in doğusu için yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR VE SICAKLIK TAHMİNLERİ

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden eserken, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli; Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde ise güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) bir şekilde esmesi tahmin ediliyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Balıkesir 32°C, Edirne 34°C, İstanbul 30°C, Kırklareli 32°C ile parçalı ve az bulutlu hava koşulları gözlemleniyor.

Ege Bölgesi: Afyonkarahisar 32°C olarak az bulutlu ancak öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir 36°C, Manisa 37°C, Uşak 33°C ise az bulutlu ve açık.

Akdeniz Bölgesi: Adana 34°C, Antalya 30°C, Hatay 31°C olarak parçalı ve az bulutlu geçerken, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanabiliyor. Isparta 35°C, az bulutlu ve açık.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara 33°C, Çankırı 34°C, Eskişehir 32°C ve Konya 33°C’de az bulutlu hava hüküm sürüyor, öğle saatlerinde parçalı çok bulutlu hale geliyor.

Batı Karadeniz: Bolu 29°C az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış gözlemleniyor. Düzce, Sinop ve Zonguldak 30°C ile 25°C arasında.

Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya 34°C çok bulutlu, Rize 27°C yerel sağanak yağış, Samsun 26°C, Trabzon 24°C olarak parçalı bulutlu geçiyor.

Doğu Anadolu: Erzurum 26°C, Kars 25°C, Malatya 36°C ile yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Van 25°C.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C ve Siirt 36°C sıcaklıkları kaydediyor, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu hava gözlemleniyor.