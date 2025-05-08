Sıcak Havalar Hafta Sonu Bitecek!

HAFTA SONU YAĞIŞLI HAVA BEKLENİYOR

Çelik, yapılan güncel değerlendirmelere dayanarak, hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı ve kuzey ile iç bölgelerde yağışların görülebileceğini bildirdi.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENECEK

Yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklarda 7 ila 8 derecelik bir düşüş bekleniyor. Çelik, “Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yarın havanın çoğunlukla parçalı bulutlu olacağını ve iç bölgelerde kısa süreli yerel yağışların görülebileceğini dile getirdi. “Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara’da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.” dedi.

KUZEY KESİMLERDE YAĞIŞLAR BAŞLAYACAK

Cumartesi günü ilerleyen saatlerde ülkenin kuzey kesimlerinde yağışların başlaması bekleniyor. 11 Mayıs Pazar günü ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini belirten Çelik, “Pazar günü yağışların Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin tamamında ve İç Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak şeklinde beklendiğini” ifade etti. Çelik daha çok batı ve orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görülebileceğini de sözlerine ekledi.

İSTANBUL’DA CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ VAR

İstanbul için yarın yağış beklenmediği belirtildi. Çelik, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını ifade ederek, pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul’da parçalı bulutlu bir havanın hâkim olacağını dile getirdi. Şu anda hava sıcaklığının İstanbul’da 24 ila 25 derece civarında seyrettiğini söyleyen Çelik, “Sıcaklık cumartesi ve pazar günü yer yer 20 derecenin altına inecek. Sıcaklık hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artacak” dedi.

ANKARA’DA YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Ankara’da cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli yerel sağanak yağışlar olabileceğini belirten Çelik, cumartesi ve pazar günü Ankara’da il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağını tahmin etti. Ayrıca Ankara’da en yüksek sıcaklığın 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini, hafta sonunda ise 7 ila 8 derecelik bir düşüşle birlikte 19 ila 20 derecelere ineceğini vurguladı.

İZMİR’DE YAĞIŞ OLMAYACAK

İzmir’de ise bir yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olacağını dile getiren Çelik, “İzmir’deki sıcaklık şu anda 32 ila 33 derecelere kadar yükseldi. Hafta sonu gelecek sistemle birlikte pazar ve pazartesi günleri İzmir’de 26 ila 27 derecelik en yüksek sıcaklık olacak.” dedi.