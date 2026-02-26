Şiddet Olayında Kızını Kucağında Taşıyan Baba Yaralandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde komşular arasında yaşanan gerginlik sonucunda 14 aylık İkra B., hastaneden taburcu oldu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan Şener E., tutuklanırken, Servet E. savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

SALDIRIYLA İLGİLİ İFADELER

Soruşturma sürecinde, şüpheli kardeşlerin savcılık ifadeleri gün yüzüne çıkarken, Servet E. olayı şu sözlerle aktardı: “Eşim N.E. ve Muhammed B.’nin eşi Bilge B. sözlü olarak tartışmaya başladı. Ben ve yanımdaki jandarma personeli onları ayırmaya çalışırken, kardeşim Şener E. evden gelerek Muhammed B. ile tartışmaya girdi. Şener, yere düşen plastik bir cisimle Muhammed B.’ye saldırdı. Bu esnada Muhammed’in kucağında kızı Medine İkra B. vardı. Olayda yaralanmadım, elimde hiçbir nesne yoktu ve kimseye saldırmadım.”

KARDEŞİN AÇIKLAMALARI

Tutuklu Şener E. de olaya dair, “Muhammed’in kucağında çocuğu vardı. Sinirle hareket ederken çocuğu fark etmemişim. Jandarma müdahale etti ve aramızda kargaşa oldu fakat kimseyi darbetmedik,” dedi. Aynı zamanda, Muhammed B.’den şikayetçi olduğunu da kaydetti ve “Amacım sadece Muhammed B.’ye vurmaktı, ancak istemeden çocuğa çarptım. Kasıtlı bir fiil yoktu,” şeklinde konuştu.

BULAŞIK KARGAŞALARDAN BİRİ

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık bir yıl önce aynı binaya taşınan Muhammed B. ve ailesinin, halihazırda orada oturan E. ailesi ile gürültü nedeniyle sık sık tartıştıkları ve aralarında husumet oluştuğu ifade edildi. İddiaya göre, 20 Şubat’ta Muhammed B., evine dönerken, karşılaştığı Servet E.’nin kendisine “Ne bakıyorsun lan” dediğini belirtti. Bu durum sonrası jandarmaya başvuran Muhammed B., olayı aktardığı sırada 14 aylık kızı İkra ile eşinin kapıya çıkmasıyla olaylar devam ederken, Şener E.’nin sopalı saldırısına uğradı.