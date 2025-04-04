Şiddet Uyguladı, Bekçi Tarafından Vuruldu

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS BEKÇİ TARAFINDAN BACAKTAN YARALANDI

1 Nisan akşamı yabancı uyruklu B.M’nin bir kadınla sokakta tartışmaya başladığı öğrenildi. B.M’nin kadına şiddet uyguladığı sırada olay yerinde bulunan bekçi Y.S. duruma müdahale etmek için araya girdi.

ARBEDE SIRASINDA BEKÇİ SİLAH KULLANDI

B.M’nin bekçi Y.S’ye karşı koyması üzerine ikili arasında arbede çıktı. Yaşanan kavgada bekçi Y.S, tabancayla ateş ederek B.M’yi bacağından yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan B.M’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şiddet olayına karışan taraflar hakkında yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.