Şiddet Uygulayan Kişi, Bekçi Tarafından Vuruldu

YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ KADINA ŞİDDET UYGULADI

Olay, 1 Nisan akşamı yabancı uyruklu olduğu belirlenen B.M’nin yanındaki kadınla sokakta tartışmaya başlamasıyla başladı. B.M’nin kadına şiddet uyguladığı öğrenildi.

BEKÇİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden ve istirahatte olduğu anlaşılan bekçi Y.S., tarafların arasına girerek ayırmaya çalıştı. Ancak B.M’nin müdahaleci bekçiye karşı koyması üzerine ikili arasında arbede yaşandı.

BEKÇİ TABANCAYLA AÇILAN ATEŞ SONUCU YARALAMA

Arbedenin şiddetlenmesi üzerine bekçi Y.S., tabancayla ateş ederek B.M’yi bacağından yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından B.M’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.