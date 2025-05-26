Şiddetli Yağışlar Ve Fırtına Geliyor!

METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Mayıs Pazartesi günü için Türkiye’nin batısında beklenen hava koşullarıyla ilgili önemli uyarılar yaptı. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Ayrıca, rüzgarın fırtına gücüne ulaşacağı ve toz taşınımının çamur yağışına dönüşebileceği ifade ediliyor. Trakya ve Kıyı Ege bölgelerinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji’ye göre, Marmara’nın doğusundaki iller (İstanbul, Kocaeli, Sakarya) ile Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde sağanak yağışlar yer yer kuvvetli şekilde yaşanacak. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde etkili olması öngörülüyor. Bu duruma bağlı olarak su baskını, sel ve ulaşımda aksama risklerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

TOZ TAŞINIMI VE ÇAMUR YAĞIŞI RİSKİ

Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Sağanak yağışların toz taşınımı ile birleşmesi, özellikle açık alanlarda çamur yağışı riskini artırıyor. Meteoroloji, araç sürücülerine görüş mesafesinin azalabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Çamur yağışının tarım alanları ve araçlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde, İstanbul (20°C), Balıkesir (24°C), Edirne (19°C) ve Kırklareli (18°C) parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İstanbul ve Balıkesir’de yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Ege bölgesinde ise İzmir (23°C), Denizli (30°C), Muğla (25°C) ve Afyonkarahisar (25°C) sağanak ve gök gürültülü yağışlı. İzmir’de sabah saatlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Akdeniz bölgesinde, Antalya (31°C) ve Isparta (26°C) iç kesimlerde sağanak beklerken, Adana (33°C) ve Hatay (33°C) parçalı bulutlu.

İç Anadolu’da, Ankara (29°C), Eskişehir (26°C), Konya (32°C) ve Nevşehir (30°C) aralıklı sağanak yağışlı; Eskişehir’de öğle saatlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Batı Karadeniz’de Bolu (25°C), Kastamonu (25°C) ve Zonguldak (25°C) kuvvetli sağanak bekliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de Amasya (36°C) ve Samsun (25°C) akşam saatlerinde sağanak yağışlı, Rize (26°C) ve Trabzon (26°C) parçalı bulutlu. Doğu Anadolu’da Malatya (35°C) Anadolu’nun batısı parçalı bulutlu; Erzurum (26°C), Kars (24°C) ve Van (23°C) az bulutlu. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır (37°C), Gaziantep (36°C), Mardin (33°C) ve Siirt (35°C) parçalı bulutlu, toz taşınımı etkili.

SICAKLIK DÜŞÜŞÜ VE ALINACAK ÖNLEMLER

Trakya ve Kıyı Ege bölgelerinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerek 18-23°C aralığına gerileyecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Meteoroloji, vatandaşların su baskını, sel, yıldırım, dolu, çamur yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.