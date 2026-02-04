Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 6 Yaralı

KAZA HACILAR HARMANI MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi’nde bulunan otogar yan yolda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aşırı alkol alarak 26 TP 216 plakalı Mazda marka aracıyla trafiğe çıkan Ziya K. (36), otogar yan yolundan makas kavşağı yönüne doğru ilerlerken, önünde seyr eden Recep T. (40) idaresindeki 68 AFN 732 plakalı Opel marka otomobile hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Opel, önce refüje çıkıp, ardından karşı şeride geçti.

Kaza sonucunda her iki araçta büyük hasar oluşurken, sürücüler Ziya K. ve Recep T. ile birlikte araçlarda bulunan Yağmur N.T. (17), Emre K. (30), hamile olduğu öğrenilen Hülya T. (37) ve P.T. (10) olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

GÖRÜNCE HEMEN HAREKETE GEÇTİLER

Olayı gören diğer sürücüler derhal durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar sonrası, olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Aynı zamanda, polis ekipleri de yolun güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alarak başka bir kazanın yaşanmasını engelledi.

