Sigara Fiyatları İçin Korkutan Öngörü: 300 TL Olmalı

Her şeyin zamlandığı şu günlerde, sigara fiyatlarında da değişiklikler gözlemleniyor. Bağımlılar için olumsuz gelişmeler yaşanırken, sigaranın ekonomiye yıllık maliyetinin 24 milyar dolar olduğu kaydediliyor.

MALİYETLER ARTIYOR

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigaraya bağlı hastalıklar ile yurt dışından getirilen ilaçların maliyetine dikkat çekerek, dolaylı maliyetlerin, işsizlik giderlerinin ve hastalıkla ilgili masrafların eklenmesiyle toplam maliyetin daha da yükselebileceğini belirtti.

SİGARA FİYATLARI DÜŞÜYOR

Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Prof. Dr. Ergüder, sigara fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışın, tüketimi yüzde 8 oranında azalttığını vurgulayarak, Maliye Bakanlığı’nın sigara ile mücadelede önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ergüder, 2008-2012 yılları arasında sigara ürünlerinde vergi yükünün önemli derecede artırıldığını ve bu dönemde sigara kullanımının yüzde 14 oranında azaldığını hatırlatarak, “2013 yılından sonra Türkiye’de sigara fiyatlarına satın alma gücüne göre zam yapılmadı. Türkiye, şu anda OECD ülkeleri arasında en ucuz sigarayı satıyor. Bu nedenle sigara içme oranlarını düşüremiyoruz” dedi.

PAKET FİYATI 300 TL OLMALI

Prof. Dr. Ergüder, çok uluslu şirketlerin sigara zamlarının enflasyonu ve kaçakçılığı artıracağı yönünde baskı yaptığını belirtti ve “Maliye Bakanlığı’ndaki uzman arkadaşlarla birlikte Türkiye’de 2002 ile 2019 yılları arasında sigara fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi inceledik ancak herhangi bir bulguya ulaşamadık. Sigara fiyatları dünya genelinde 5 litre benzin fiyatına eş değer. Bu bağlamda Türkiye’de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.