Sigara Fiyatlarına Zam Geldi: Yeni Güncelleme

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM GELDİ

Sigara fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada Philip Morris (PM) grubuna bir zam yapıldığını duyurdu. Zam sonrası güncel sigara fiyatları ise yoğun bir şekilde araştırılıyor.

ZAM MİKTARI AÇIKLANDI

Sigaraya ne kadar zam geldiği konusunda Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, fiyat artışını doğrulayarak, “PM grubuna 8 lira zam geçişi oldu” ifadesini kullandı. Belirtilen zamlı fiyatlar, bugün itibarıyla geçerli olacak.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Sigara fiyatları hakkında bilgi almak isteyenler için, yeni zamlarla birlikte Philip Morris (PM) sigara fiyatları şu şekilde güncellendi:

– En ucuz sigara: 80 TL

– En pahalı sigara: 89 TL

Philip Morris grubuna yapılan zamdan önce BAT, JTİ ve Esse gruplarında da belirgin fiyat artışları yaşandı.

– BAT Grubu: En pahalı sigara 91 TL, en ucuz sigara 75 TL.

– JTİ Grubu: En pahalı sigara 91 TL, en ucuz sigara 75 TL.

– Esse Grubu: En pahalı sigara 90 TL, en ucuz sigara 70 TL.

Sigara fiyatlarındaki sürekli artış, kullanıcılar arasında pek çok tartışmaya yol açarken, önümüzdeki dönemde yeni zamların gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.