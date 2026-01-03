Sigara Fiyatlarında 5 TL Zam Uygulaması Başlıyor

sigara-fiyatlarinda-5-tl-zam-uygulamasi-basliyor

Yeni yılın ilk günlerinde sigara tüketicilerini üzecek bir haber geldi. Sektör temsilcileri, bir sigara grubuna 5 TL’lik zam yapılacağını ve bunun 5 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Yeni fiyatlar, hafta başından itibaren geçerli olacak ve bu artışla birlikte söz konusu grupta en düşük ve en yüksek fiyat aralığı yeniden belirlenecek.

İLK SIGARA GRUPLARINA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İlk sigara grubuna 5 TL zam geçişi gerçekleşti” diyerek, zammın birkaç gün içinde tüm bayilerde zorunlu olarak uygulanacağını belirtti.

FİYAT ARALIKLARI GÜNCELLENDİ

Gerçekleşen 5 TL’lik artış sonrası, zamlı fiyatlar şöyle güncellendi: En ucuz sigara 87 TL, en pahalı sigara ise 105 TL seviyesinde seyrediyor.

YENİ FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Sigara zammı için tarih netleşti: Yeni fiyatlar, 5 Ocak 2026 sabahından itibaren yürürlüğe girecek. İlk grup için kesinleşen bu 5 TL’lik artışın ardından, diğer markaların da yakında benzer bir zam yapması bekleniyor.

