Sigara İçmeyenler İçin Kanser Riski Artışı

AKCIĞER KANSERİ FARKINDALIK AYLARINDA GÖRÜLEN ARTIŞ

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, akciğer kanseri farkındalık ayı nedeniyle önemli bilgiler paylaştı. Genç yaşlarda akciğer kanseri vakalarının artış göstermesi dikkat çekici bir durum. Prof. Dr. Kılıçkap, “Son zamanlarda kadınlarda ve genç yaştaki kişilerde akciğer kanserinin daha sık görüldüğüne şahit oluyoruz. Akciğer kanserinin en önemli risk faktörü sigara kullanımı, ancak son dönemde sigara içmeyen kişilerde de akciğer kanseri sıklığı giderek artıyor. Tabii ki bunun birçok sebebi var. Çevresel faktörler, kimyasalların hayatımıza girmiş olması burada önemli rol oynuyor. Aynı zamanda fiziksel aktivitede azalma ve beslenme alışkanlıklarının bozulması da yine akciğer kanserinin temel nedenlerinden birkaçıdır.” şeklinde belirtti.

SİGARA KULLANIMI TEMEL RİSK FAKTÖRÜ

Prof. Dr. Kılıçkap, akciğer kanserinin en büyük sebebinin sigara kullanımı olduğunu vurguladı. “Epidemiyolojik verilere göre yakın zamana kadar tüm akciğer kanserlerinin yüzde 90-95’i sigara ilişkili kanserlerdi. Ancak son dönemlerdeki kayıtlar bu oranın yüzde 80-85’lere kadar gerilediğini gösteriyor. Yani sigara içmeyen kişilerde de kanser sıklığı giderek artıyor. Ülkemizde en sık görülen akciğer kanseri tipi küçük hücreli kanser veya yassı hücreli kanserdir. Bu iki kanserin temel özelliği sigarayla ilişkisi çok açık ve net olarak bilinen kanserlerdi. Son yıllarda yassı hücreli ve küçük hücreli akciğer kanseri sıklığında bir miktar azalma göze çarpıyor.” Diğer önemli bir nokta ise, gelişmiş ülkelerde adenokanser tipinin giderek artış göstermesi.

KORUNMA YÖNTEMLERİ ÖNEMLİ

Kılıçkap, akciğer kanserine karşı korunma yolları hakkında da bilgiler sundu. “En önemlisi sigara içmemektir. Sigaraya maruziyet yıldan yıla artan miktarı ve kullanım süresiyle ilişkili olarak sadece akciğer kanserinde değil, birçok kansere sebebiyet veriyor. Ama tabii ki bugün geç değil, birçok kişi halen akciğer kanseri ve başka bir hastalığı olmaksızın sigara içmeye devam ediyorlar. Bunu biliyoruz. Bu kişilere de tavsiyem bir an önce de bu zararlı ve kötü alışkanlıklarından vazgeçmeleri olacaktır. En önemli şey tabii ki sigarayı bırakmak ve içmemek. Bunun dışında beslenme ve fiziksel aktivite de oldukça önemli.” sözleriyle dikkat çekti. Kimyasal maruziyeti azaltmanın da büyük bir önemi olduğunu belirten Kılıçkap, işlenmiş gıda ve çevredeki kimyasal maddelerden uzak durulmasını önerdi.

YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI BAŞARI ORANINI ARTIRDI

Kılıçkap, akciğer kanserinde kullanılan yenilikçi tedavi yöntemlerinin etkisine de vurgu yaptı. “2010’lu yılların başında akciğer kanseri sadece kemoterapiyle tedavi edilen ve tedavi sonuçlarında çok iyi olmadığı, yaşam sürelerinin kısa olduğu bir hastalık idi. Ancak bu 10-15 yıllık süre zarfında akciğer kanserinin farklı özelliklerini öğrendik. Her akciğer kanserinin aynı olmadığını, bunların birçok farklı alt tiplerinin olduğunu ve bunların tümör hücresinin yüzeyindeki reseptörler veya hücre içerisindeki farklı mutasyonların kanserin tedavisinde kullanılabileceğini öğrendik.” dedi.

Bugün kullanılan akıllı ilaçlarla tedavi oranlarının yükseldiğini ifade eden Kılıçkap, “Örneğin, ALK pozitif akciğer kanserli hastalarda kullandığımız ilaçlarla bırakın ölümü, 5 yıllık hastalık sağ kalımı oranları yüzde 60’ın üzerinde.” şeklinde bilgiler sundu. İmmünoterapilerin de önemli bir değişim yarattığını belirtti ve bu tedavi yöntemlerinin yaşam sürelerini önemli ölçüde artırdığını söyledi. Yenilikçi tedavilerin her geçen gün daha fazla hastaya umut sunduğunu belirten Kılıçkap, “Bu oldukça ümit verici.” şeklinde konuştu.