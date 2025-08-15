Sigara Kullanımı Tamamen Yasaklandı

TÜRKİYE’DE SİGARA BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE PROJESİ

Türkiye, sigara bağımlılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sigara kullanımını en düşük seviyeye indirmek amacıyla yeni bir proje başlattı. Bu projede Türkiye’nin ilk sigarasız kenti olarak Artvin belirlenmiş durumda. Proje kapsamında kamu kurumlarında sigara içme yasağı uygulanacak, sigarayı bırakmak isteyenler için ALO 171 hattı güçlendirilecek ve ücretsiz ilaç desteği sunulacak. Ayrıca, Bakan Memişoğlu, elektronik sigara ve benzeri ürünlere karşı sert bir politika izleneceğinin altını çizdi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeyi “Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım” şeklinde değerlendirdi. Sigaranın sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda ekonomik boyutlarıyla da büyük kayıplara sebep olduğuna dikkat çeken Aydın, “Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9’una denk geliyor” dedi. Sigara kullanım yaşı ise 13’e kadar düştüğünü belirten Aydın, bunun erken yaşta hastalık riskini ciddi şekilde artırdığını ifade etti.

TOPLUMSAL FARKINDALIK GEREKİYOR

Aydın, tütün bağımlılığının kalp-damar hastalıklarından kansere, solunum yolu rahatsızlıklarından kronik hastalıklara kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığını dile getirerek şu bilgileri aktardı: “DSÖ’nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de tütün kullanımı hâlâ önemli bir halk sağlığı sorunu. Bu durum bireysel bir tercih olmaktan çıkıp, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bir kriz haline geldi. Mücadele, yalnızca sağlık otoriteleri ile değil; eğitim kurumları, sivil toplum, medya ve ailelerin de aktif olarak katılımıyla başarılı olabilir.”