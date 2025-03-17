Ekonomi

Sigara Zamları Ardından Fiyatlar Güncellendi

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Sigara fiyatlarına yeni bir zam yapıldı. Türkiye’de sigara fiyatları, son dönemlerde art arda gelen zamlardan dolayı sürekli gündemde kalıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada TT sigara grubuna zam geldiğini bildirdi. Dündar, son dakika sigara zammını “Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi” sözleriyle ifade etti. Yapılan zamlarla birlikte sigaranın en düşük fiyatı 68 TL, en yüksek fiyatı ise 91 TL oldu. Tütün ürünlerindeki bu fiyat artışı sürerken, yeni zamların gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, hangi sigara markalarına ne kadar zam yapıldı? İşte güncellenen sigara fiyatları ve zamlı liste…

TT GRUBUNA ZAM YAPILDI

Erol Dündar, 16 Mart tarihinde TT sigara grubunun fiyatlarının arttığına dair bir açıklama yaptı. Yeni fiyatlara göre:

TT grubundaki en düşük sigara fiyatı: 68 TL

TT grubundaki en yüksek sigara fiyatı: 85 TL

Daha önce Philip Morris, BAT, Esse ve JTI sigara gruplarında da fiyat artışları yaşandı.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son zamlarla birlikte sigara fiyatları güncellendi. İşte sigara gruplarına göre en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları:

Esse sigara fiyatları:

En düşük: 70 TL

En yüksek: 90 TL

BAT sigara fiyatları:

En düşük: 75 TL

En yüksek: 91 TL

Philip Morris (PM) sigara fiyatları:

En düşük: 80 TL

En yüksek: 89 TL

JTI sigara fiyatları:

En düşük: 75 TL

En yüksek: 91 TL

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