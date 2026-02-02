Sigarada Zam Beklentisi: Şubat Ayında 5-10 TL Artış Olabilir

sigarada-zam-beklentisi-subat-ayinda-5-10-tl-artis-olabilir

Ocak ayının gelmesiyle zam beklentileri artan sigara fiyatları için şubat ayı merakla bekleniyor. Maliyetlerin yanı sıra vergi düzenlemeleri ve ekonomik koşullar, fiyat artışının yakın zamanda gerçekleşeceğini gösteriyor.

ŞUBAT AYINA DİKKAT!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden şubat ayına dair önemli bir bilgi paylaştı. Dündar, “Şubat ayı itibarıyla maliyet ve vergi güncellemeleri kaynaklı sigaraya 5 TL ile 10 TL arasında bir ‘geçiş’ zammı öngörülüyor.” açıklamasında bulundu. Yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan vergi yükü, sigara fiyatlarının art ışta devam etmesine neden oluyor.

BEKLENTİLER ARTTI

Açıklamalara göre, şubat ayında sigara fiyatlarına 5–10 lira aralığında bir “geçiş zammı” yapılması bekleniyor.

