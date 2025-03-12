Sigaraya Zam: Yeni Fiyatlar Açıklandı!

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM YAPILDI

Tütün ürünlerine yapılan fiyat artışları sigara kullanıcılarının gündemini meşgul ediyor. 12 Mart 2025 itibarıyla Imperial Tobacco grubundaki sigaralar için zam yapıldığı duyuruldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya aracılığıyla sigara fiyatlarının güncellendiğini açıkladı. Bu artış ile birlikte, Imperial Tobacco grubunun en düşük fiyatlı sigarası 74 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 88 TL’ye yükseldi. Son günlerde JTI, Esse, BAT ve Philip Morris sigara gruplarında da 8 ila 10 TL arasında zam yapılmıştı. Tütün kullanıcıları, “Sigara fiyatları ne kadar oldu?”, “Sigaraya zam mı geldi?”, “En ucuz sigara kaç TL?” gibi soruların yanıtını arıyor.

ZAM YAPILAN SIGARA GRUPLARI VE YENİ FİYATLARI

Zamların ardından güncellenen fiyat listesi şu şekilde sıralanıyor:

JTI Grubu

En pahalı sigara: 91 TL

En ucuz sigara: 76 TL

Ortalama fiyat aralığı: 75-80 TL

Esse Grubu

En pahalı sigara: 90 TL

En ucuz sigara: 70 TL

BAT Grubu

En pahalı sigara: 91 TL

En ucuz sigara: 75 TL

Philip Morris (PM) Grubu

En pahalı sigara: 89 TL

En ucuz sigara: 80 TL