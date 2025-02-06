Siirt Fıstığı Kendi Adıyla Tescillenecek

COĞRAFİ İŞARET TESCİL SÜRECİ GELİŞİYOR

Siirt fıstığı, coğrafi işaret tescil sürecinde kritik bir aşamaya ulaştı. Yıllardır Antep fıstığının bir alt türü olarak görülen Siirt fıstığı, sonunda kendi adı altında tescilleniyor. Türk Patent ve Marka Kurumu, yayımladığı resmi bültende Gaziantep fıstığının coğrafi menşe tescilinde değişiklik yaparak Siirt fıstığını bu süreçten çıkardı. Bu önemli adımla beraber, ileride Siirt fıstığı için coğrafi işaret tescili resmi olarak tamamlanacak.

GEÇMİŞ BAŞVURULAR VE YARGI SÜREÇLERİ

Siirt Valiliği, 2003 yılında dönemin Valisi Nuri Okutan’ın öncülüğünde tescil başvurusu yapmıştı. Ancak fıstığın Antep fıstığının bir alt türü olduğu iddiasıyla bu başvuru reddedildi. Konu iki kez yargıya taşınmış olsa da, olumlu bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz dönemlerde Eski Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan’ın ekseriyetle desteklediği çabalar, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın girişimleri ile Gaziantep’in ilgili kurumları ile uzlaşma sağlandığı bildiriliyor.

UZLAŞMA, UMUT VERİCİ BİR GELİŞME OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Bu uzlaşma, Siirt fıstığının coğrafi işaret tescili için büyük bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor. Fıstığın ulusal ve hatta uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlamak üzere atılan bu adımlar, tüm tarım sektörüne yeni bir soluk kazandırıyor.