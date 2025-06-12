Siirt’te Düğün Saldırısı, Yaralılar Var

OLAYIN SEBEPLERİ VE GELİŞMELERİ

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen bir düğünde yaşanan olayda, Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz’e tabancayla defalarca ateş ediyor. Olay anında Pekgöz yere yığılırken, mermilerin isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralanıyor.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Saldırının hemen ardından Aziz Asma olay yerinden kaçıyor. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne taşınıyor. Ancak, tedavi gören Adnan Pekgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Düğün salonunun güvenlik kameralarına yansıyan bu saldırı sonrasında yakalanan Aziz Asma, mahkemeye çıkarılarak tutuklanıyor.

TRAFA İKİNCİ KAZA

Düğün saldırısından dört gün sonra, Adnan Pekgöz’ün yakınları Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz’in bulunduğu otomobil, Kurtalan-Baykan kara yolunda plakalı bir hafriyat kamyonuyla çarpışıyor. Bu kazada Bünyamin Pektaş hayatını kaybediyor, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralanıyor. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor.

CENAZE TÖRENİ

Hastanede tedavi altında olan Oruç Eviz, sabah saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamıyor. Oruç Eviz’in cenazesi, hayatını kaybeden arkadaşları Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş’ın da defnedildiği ilçeye bağlı Karabağlar beldesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanıyor.