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Siirt’te Kamyonla Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

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OLAY YERİNDE ÇARPITAN KAZA

Siirt’te Kurtalan-Batman kara yolunda, Kaynaklı mezrası mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz tespit edilmeyen bir kamyon ile kamyonet arasında çarpışma meydana geldi. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekibi hızlıca olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Ahmet T., Fuat A., Saliha A., Ahmet A. ve ismi henüz bilinmeyen iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine sevk ediliyor. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

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