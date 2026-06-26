Sika, Trump’ın Havuz Projesini Reddetti

Lincoln Memorial Reflecting Pool’da mavi tabaka parçalarının su yüzeyine çıkmaya başlamasından aylar önce, 15 yıldan uzun süre önce havuzun son yenileme çalışmasına katılan bir firma, aynı işi bir kez daha üstlenmesi için teklif almış ancak bu teklifi geri çevirmişti. New Jersey merkezli Sika Corporation’da çalışan iki kaynağın aktardığına göre, şirketin iki nedenden ötürü teklifi reddettiği belirtiliyor: Trump yönetiminin işin 4 Temmuz’a kadar bitirilmesini istemesi ve havuz tabanının mavi olması şartı. Sika, 2010 yılındaki yenileme projesinde beton yapım ve sızdırmazlık ürünleri tedarik etmişti. İki çalışan, her iki talebin de işi “uygulanamaz” hale getirdiğini söyledi. Sonuçta, kamyon kasası kaplamalarıyla tanınan ancak su tesisatlarında da kullanılabileceğini belirten Rhino Linings, havuzun son yenilemesi için malzeme sağlamak üzere seçildi. Ancak uygulamanın üzerinden bir ay bile geçmeden havuz tabanındaki malzemenin soyulduğu görüldü ve bu durum Washington’da büyük bir tartışma yarattı. Başkan Donald Trump soyulmayı radikal solcu vandalizme bağlarken, yüklenici firmalar sorunun izole alanlarda olduğunu ve düzeltileceğini söyledi. Bu arada havuzun suyu, berraklaştırılması planlanan yenilemeye rağmen yosun nedeniyle çeşitli yeşil tonlarına büründü.

SIKA TEKLİFİ NEDEN REDDETTİ?

Sika’nın daha önce Reflecting Pool’da çalışmış olmasına rağmen sözleşmeyi reddetmesi, projenin aceleye getirildiği ve potansiyel olarak usulsüz tamamlandığı yönündeki eleştirileri daha da körükleyebilir. Sika çalışanlarının ifadesine göre, Mart sonunda American Concrete Services tarafından Sika’ya hızlı bir yüzey kaplama işi için başvurulmuştu. Çalışanlar, Sika’nın teklifi rutin fizibilite ve risk değerlendirmesinin ardından reddettiğini belirtti. Sika uzmanlarından biri, bunun Sika’nın çözümünün karmaşık ve uzun soluklu olması nedeniyle yüklenicinin sadece birkaç aylık sıkı takvimine uymadığı için olduğunu varsaydı. Asıl sorunun, Reflecting Pool’daki genleşme derzlerinin üzerindeki kaplama ve su altında kullanılabilecek malzeme kısıtlamaları olduğu ifade edildi.

TRUMP YÖNETİMİNİN TALEPLERİ VE MALİYET ARTIŞI

Trump, yenilemenin başarılı olduğunu savunsa da proje yoğun inceleme altında. Başlangıçta 1,8 milyon dolar olarak tahmin edilen maliyet, İçişleri Bakanlığı’nın Virginia merkezli Atlantic Industrial Coatings’e verdiği sözleşme özetine göre şu anda 14,7 milyon dolara yükseldi. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin en üst düzey Demokrat üyesi Robert Garcia, yenilemeyi denetleyen yüklenicilere sözleşmeler ve su kalitesi kayıtları gibi bilgileri talep eden mektuplar gönderdi. Garcia, “Donald Trump’ın ulusal Reflecting Pool’daki feci yenilemesi, onun son başarısız gurur projesi” ifadelerini kullandı.

SOYULMA VE VANDAALİZM İDDİALARI

Reflecting Pool’daki dram, Başkan ve internet dedektifleri tarafından ortaya atılan çeşitli teorileri beraberinde getirdi. Trump, havuzdaki sorunların vandalizmden kaynaklandığı yönündeki iddiaları savundu. Adalet Bakanlığı, mahkemeye sunduğu bir belgede, havuzun köpük sızdırmazlık malzemesinin üzerindeki macunun “keskin bir bıçak veya jiletle” kesildiğini ve yaklaşık 70 çit direğinin üst kısmının havuza atıldığını bildirdi. Polis vandalizm suçlamasıyla en az altı kişiyi tutuklarken, yedi kişiye federal ceza kesti. Gözaltına alınan üç kez Olimpiyat sporcusu David Hearn, sadece soyulmuş mavi malzeme parçasına dokunduğunu söyledi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE TEKNİK SORUNLAR

Endüstriyel teknoloji şirketi Standard Water Corp’un Başkanı Ravi Kurani, bir havuz yüzeyine araç sürülmesini asla tavsiye etmeyeceğini belirtti. Havuz altyapı uzmanı Tim Auerhahn ise araç trafiğinin hasara neden olduğu sonucuna kesin olarak varmak için yeterli bilgi olmadığını ancak bunun kapsamlı bir başarısızlık analizinde dikkate alınması gereken faktörlerden biri olduğunu söyledi. Auerhahn, Rhino Pipeliner 5000 ürününün uygulama için kesinlikle yanlış ürün olduğu sonucuna varmaktan kaçınsa da, ürün seçiminin alt tabaka uyumluluğu, UV maruziyeti, derz hareketi, kimyasal maruziyet ve Reflecting Pool’un benzersiz ortamındaki uzun vadeli dayanıklılık konusunda meşru sorular doğurduğunu ifade etti.

ESKİ YENİLEME VE TRUMP’IN YENİ PLANI

Sika, Reflecting Pool’da en son 2012 yılında çalışmıştı. O dönemde Başkan Barack Obama yönetimi, yosun sorunlarını çözmek için 18 aylık bir yenilemeye 34 milyon dolar harcamıştı. Ancak bu yenilemenin ardından havuz yine bulanık ve kötü kokulu bir hal almıştı. Trump, bu başarısızlığı kendi yenileme emrini verirken siyasi malzeme olarak kullanmıştı. Trump bu hafta, Reflecting Pool’un 4 Temmuz civarında “kalıcı onarım” için tekrar boşaltılacağını söyledi.