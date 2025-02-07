Sıla Bebek Davasında Karar: Anneye 27 Yıl Ceza

DAVADA VERİLEN CEZALAR

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve darp sonucunda hayatını kaybetmesi ile ilgili davada sonuç açıklandı. Kapalı oturumda gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, Anne Bakiye Yeniçeri’ye 27 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, suça sürüklenen çocuklardan K.A.’ya 20 yıl 6 ay, G.K.’ye ise 7 yıl hapis cezası verildi.

OLAYIN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI

Olay, 8 Eylül 2024 tarihinde meydana geldi. Malkara’da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla’nın uyandığını fark edemeyince Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan muayenede, bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismar şüphesi olduğu anlaşıldı. Bu gelişmeler üzerine Sıla, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve polis ekiplerine bilgi verildi. Sıla, beyin ameliyatının ardından entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERİN YARGILANMASI

Yaşanan olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A. ve 13 yaşındaki oğlu K.A. ile 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı. Ancak, başka bir suçtan tutuklu bulunan S.Ö. hakkında bu dava kapsamında tahliye kararı verildi. K.A.’nın babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KORUMA ALTINA ALINAN KÜÇÜK KIZ

Olayın ardından Sıla’nın 5 yaşındaki kardeşi A.Y., devlet korumasına alındı. Tedavi süreci devam eden Sıla bebek, 7 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Bu trajik olay, bölgedeki kamuoyunu derinden sarstı.