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Sıla Türkoğlu Evleniyor Mu?

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SİLA TÜRKOĞLU, KÖPEĞİ CHRIS İLE TANISMA ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI

SHOW TV ekranlarının zirvedeki dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’nin başarılı oyuncusu Sıla Türkoğlu, Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı. Sıla Türkoğlu, köpeği Chris ile tanışma hikayesini ilk kez paylaşarak, “Mental olarak çok zorlandığım bir dönemde şans eseri yolumuz Chris ile kesişti. Bir ailenin köpeğiyken barınağa bırakılmış, oradan bana ulaştı. Benim de ona ihtiyacım olduğu bir dönemde tanıştık” dedi.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE DOĞA KARAKTERİNE YORUM

Sıla Türkoğlu, ‘Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı ‘Doğa’ karakteri hakkında esprili bir şekilde, “Doğa’ya çok sık nasihat ediyorum ama beni dinlemiyor” ifadelerini kullandı. Gençlik döneminde ailesinin en çok dinlediği müzik tarzının arabesk olduğunu belirten Sıla Türkoğlu, bu konu hakkında şunları söyledi; “İnanmayacaksınız ama Sıla Türkoğlu arabesk sever. Benim Güllü’ler, Haktan’lar dinlemem çocukluğumdan bu yana gelen alışkanlıklarımdan. Bülent Ersoy’un şarkıları dinlenirdi evimizde. Biz acıyla küçük yaşta tanıştık.”

Oyunculuk kariyerinin başlangıcında İzmir’den gelen bir genç kız olarak mesleği bırakmayı düşündüğünü dile getiren Sıla Türkoğlu, “Karşılaştığım birkaç olay benim karakterime ters geldi. O noktalarda annemi arayıp geceler boyu ağladığım oldu ama ileride gelebileceğim noktaları hayal edip bırakmaktan vazgeçtim” şeklinde konuştu.

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