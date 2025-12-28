Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti ve uyuşturucu satışında bulunan suç örgütünü izlemeye aldı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından, ekipler operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYON HIZLANDI

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, silahla yaralama ve tehdit suçlarıyla ilgili kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt lideri A.A.’nın da aralarında bulunduğu toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYENİN YOLUNDA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek adalet önüne çıkarıldı.

